Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после новогодних праздников

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Новогодние праздники повысят риск распространения коронавируса, в связи с этим Роспотребнадзор ожидает ухудшения эпидемиологической ситуации после праздничной недели, заявила во вторник глава ведомства Анна Попова.

"Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают, и мы можем ждать ухудшения эпидситуации после выходных дней", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

По словам Поповой, Роспотребнадзор на время праздников перейдет на усиленный режим работы, для бесперебойного проведения исследований уже закуплены все необходимые материалы. В то же время необходимо продолжать соблюдать меры эпидемической защиты - их эффективность против варианта "омикрон" не изменилась.

"Нашими учеными в "Векторе" изучается штамм вируса, который у них есть. На сегодняшний день показано, что устойчивость его в окружающей среде и чувствительность к дезинфектантам не изменилась, поэтому все меры, которые мы предпринимаем, эффективны", - подчеркнула Попова.

При этом российские медики в ходе собственных исследований уже подтвердили более высокую трансмиссивность штамма по сравнению с предыдущими вариантами, добавила она.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора заявила, что Россия к новогодним праздникам подходит со стабилизирующейся ситуацией по заболеваемости коронавирусом.

"И хочу отметить, что в нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению (заболеваемости - ИФ) не прекращается", - добавила она.

Она уточнила, что показатель заболеваемости на прошедшей неделе (51-й) составил 118,17 на 100 тыс., что на 11,2% ниже, чем неделей ранее.

На Москву, Санкт-Петербург и Московскую область приходится 23,6% заболевших COVID-19.

Попова отметила, что по итогам 51-й недели рост заболеваемости отмечается только в двух субъектах РФ. Еще в семи - отсутствует значимая динамика, а снижение заболеваемости - в 76 регионах.

Пока больше всего по-прежнему болеют люди старше 60 лет. "Снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, но также хочу отметить, что в старшей возрастной группе показатели заболеваемости остаются наиболее высокими", - сказала Попова.

Среднесуточный охват тестирования за прошедшую неделю - 331 тест на 100 тыс. населения. "Это выше, чем определено нашими требованиями. Но вместе с тем я бы хотела обратить внимание, что очень важно сохранять уровни тестирования в ближайшие две недели и ни в коем случае их не снижать для того, чтобы своевременно выявлять заболевание и оказывать медицинскую помощь, и конечно же, не утратить контроль над эпидситуацией", - отметила глава Роспотребнадзора.

Попова еще раз подчеркнула важность вакцинации и своевременной ревакцинации от COVID-19. "Потому что именно это сейчас является залогом обеспечения стабильности и залогом того, что вы избежите осложнений и серьезных проблем со здоровьем", - сказала она.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России первой дозой вакцины от коронавируса привиты более 78 млн человек в РФ. Уровень коллективного иммунитета, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой достиг 61,1% (сюда входят как привитые, так и переболевшие). Целью является достижение в РФ коллективного иммунитета в 80%.