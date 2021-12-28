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В Думе создадут межфракционную группу по защите христианских ценностей

Как ожидается, группу возглавит вице-спикер палаты Петр Толстой

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуме идет работа по созданию межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей, сообщил "Интерфаксу" источник в палате.

По его данным, ее формируют ради консолидации усилий депутатов и РПЦ в законодательной работе и отстаивания традиционных ценностей. На создание и работу группы уже получено благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как ожидается, группу возглавит вице-спикер Петр Толстой ("Единая Россия"). К 10 января фракции проинформируют, кто из депутатов хочет работать в группе.

Госдума восьмого созыва была избрана в сентябре 2021 года.

Госдума РПЦ патриарх Кирилл Петр Толстой

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