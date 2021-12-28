В Думе создадут межфракционную группу по защите христианских ценностей
Как ожидается, группу возглавит вице-спикер палаты Петр Толстой
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуме идет работа по созданию межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей, сообщил "Интерфаксу" источник в палате.
По его данным, ее формируют ради консолидации усилий депутатов и РПЦ в законодательной работе и отстаивания традиционных ценностей. На создание и работу группы уже получено благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Как ожидается, группу возглавит вице-спикер Петр Толстой ("Единая Россия"). К 10 января фракции проинформируют, кто из депутатов хочет работать в группе.
Госдума восьмого созыва была избрана в сентябре 2021 года.