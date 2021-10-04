Функции комитета по экономике Госдумы разделят между 4 новыми комитетами

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству будет разделен на четыре отдельных комитета, сообщил журналистам глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания парламента Александр Жуков.

"Обсудили сегодня перечень комитетов Госдумы, он будет предложен фракциям Думы для того, чтобы фракции могли определиться по своим кандидатам в состав комитетов и на руководящие должности в комитетах. Предлагается создать 32 комитета Госдумы, сейчас 26", - сказал он по итогам заседания рабочей группы.

По словам Жукова, увеличение количества комитетов связано с тем, что структуру комитетов предлагается максимально приблизить к структуре федеральных органов исполнительной власти.

Он напомнил, что в Госдуме прошлого созыва был комитет по экономической политике, промышленности инновационному развитию и предпринимательству. "Сейчас предлагается разделить его на несколько частей. Сделать комитет по экономической политике - такое министерство у нас есть соответствующее; комитет по промышленности; также создать комитет по антимонопольной политике (...) и комитет, который будет заниматься отдельно проблемами малого и среднего предпринимательства", - сказал Жуков.

По его словам, на следующем заседании, которое, предположительно, состоится 8 октября, от фракций будут получены предложения по кадровым назначениям в руководящий состав Госдумы, ее комитетов и комиссий.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Жукова, в новом созыве Госдумы будет создан комитет по строительству и ЖКХ и комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прежнем созыве сферу строительства курировал комитет по транспорту и строительству (руководитель - Евгений Москвичев).

Предполагается также создание комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Ранее вопрос природных ресурсов курировал комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (руководитель - Николай Николаев).

Не планируется разделять функции комитета по финансовому рынку, комитета по энергетике, комитета по аграрным вопросам, комитета по бюджету.

Временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы предложила, чтобы нижняя палата собиралась на пленарные заседания дважды в неделю. Из-за пандемии депутатам прошлого созыва пришлось переформатировать свою работу: в осеннюю сессию в 2020 г., а затем и в весеннюю сессию этого года парламентарии заседали в основном два дня в неделю вместо трех. Таким образом, в нижней палате парламента предлагают сохранить действующие ограничения.

Предполагается, что первое заседание Госдумы нового созыва состоится 12 октября.