Петербуржец после 13-часового выступления с последним словом получил 12 лет

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Петербурга приговорил к 12 годам колонии общего режима Евгения Парамонова, которому вменяли 56 эпизодов мошенничества с НДС в 2011-2013 годах на сумму около 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба городских судов.

"Последнее слово Парамонова длилось 13 часов 10 минут. Суть была в том, что он не виноват", - сообщала в октябре пресс-служба.

Суд также оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Еще три фигуранта дела получили условные сроки от пяти до семи лет. В тексте приговора было больше 1,1 тысячи листов.

Парамонов известен в Петербурге как человек, подавший к региональным УФСИН, ГУ МВД, изоляторам и другим учреждениям более 700 исков на общую сумму 150 млн рублей по поводу условий содержания в пенитенциарных учреждениях. В частности, он жаловался на тюремные прогулки, которые "не способствовали укреплению здоровья", "унижающее достоинство" содержание в камере и звуки газонокосилки. В ноябре 2019 года ему удалось отсудить компенсацию в 30 тысяч рублей. В пресс-службе судов тогда отмечали, что Колпинский суд принял это решение по самому объемному гражданскому делу Петербурге за последние 10 лет.

Также Парамонов дошел до Конституционного суда, куда пожаловался на невозможность длительных свиданий с осужденными к лишению свободы, которые после приговора содержатся в СИЗО. КС встал на сторону Парамонова.