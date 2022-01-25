В РФ намерены к 2030 г. обеспечить половину россиян доступом к услугам по биометрии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует к 2030 году обеспечить возможность идентификации 75 млн россиян (51% населения страны) с помощью данных государственной Единой биометрической системы (ЕБС) для получения услуг, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Он (новый федеральный проект "Цифровые услуги и сервисы онлайн" - ИФ) позволит к 2030 году обеспечить возможность цифровой идентификации при получении любых услуг для 75 млн граждан – это более 51% населения нашей страны. Мы уже неоднократно говорили, и еще раз хочу это повторить, что сдача биометрии будет производиться только по желанию гражданина, добровольно абсолютно", - сказал Чернышенко на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года во вторник.

Согласно планам, в 2022 году доступ к услугам по биометрии должны получить 20 млн россиян, в 2023 г. - 30 млн, а в 2024 г. - уже 50 млн. Реализация планов заложена в инициативу "Цифровой профиль гражданина".

По словам вице-премьера, в рамках этой же инициативы будет доступно более 150 видов сведений, которые будут передаваться через портал Госуслуг. 100 новых услуг будут переведены в онлайн-формат. "Для этого 100% информационных систем госорганов будут интегрированы с личным кабинетом портала Госуслуг", - отметил Чернышенко.

Он добавил, что до конца 2022 года в рамках инициативы "Госуслуги онлайн" 173 социально значимые услуги станут доступны в электронном виде. Сейчас у граждан есть доступ к 103 сервисам в онлайн-формате.

Инициативы "Цифровой профиль гражданина" и "Госуслуги онлайн" входят в федеральный проект "Цифровые услуги и сервисы онлайн" национальной программы "Цифровая экономика".

Ранее в пресс-службе Чернышенко "Интерфаксу" сообщали, что возможность аутентификации пользователей портала Госуслуг с помощью данных ЕБС станет доступна в течение первой половины 2022 года.

В пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" заявляли, что при реализации возможности получения услуг на основе биометрии все сервисы портала Госуслуг останутся доступными тем, кто откажется от сдачи биометрических данных. Также ведомство разработало порядок передачи биометрических данных граждан, собранных организациями финансового рынка, в государственную ЕБС. В нем отмечалось, в частности, что биометрические данные будут передаваться в ЕБС только с согласия гражданина.

ЕБС запущена по инициативе Минцифры, Банка России и "Ростелекома" в 2018 году. В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что биометрические данные граждан могут храниться только в государственной системе. В декабре прошлого года он подписал закон о переводе ЕБС в статус государственной информационной системы, положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством РФ.