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Для ВДВ России оборудуют новый полигон в Крыму

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные планируют оборудовать для учений десантников новый полигон в Крыму, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжится наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны "Синяя Осока" в Ивановской области и "Старокрымский" в Республике Крым", - сообщил департамент информации Минобороны РФ.

29 декабря стало известно, что Минобороны РФ завершило формирование в крымской Феодосии нового десантно-штурмового полка. Он вошел в состав Новороссийской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ.

По словам военных, в 2022 году планируется провести около 100 мероприятий подготовки органов управления, командно-штабные учения со всеми соединениями и воинскими частями ВДВ.

ВДВ - род войск Вооруженных сил, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.

Минобороны РФ Крым

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