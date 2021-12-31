Для ВДВ России оборудуют новый полигон в Крыму
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные планируют оборудовать для учений десантников новый полигон в Крыму, сообщили в Минобороны РФ.
"Продолжится наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны "Синяя Осока" в Ивановской области и "Старокрымский" в Республике Крым", - сообщил департамент информации Минобороны РФ.
29 декабря стало известно, что Минобороны РФ завершило формирование в крымской Феодосии нового десантно-штурмового полка. Он вошел в состав Новороссийской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ.
По словам военных, в 2022 году планируется провести около 100 мероприятий подготовки органов управления, командно-штабные учения со всеми соединениями и воинскими частями ВДВ.
ВДВ - род войск Вооруженных сил, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.