Мантуров заверил в способности РФ производить зарубежные вакцины от COVID-19

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Производство зарубежных вакцин от коронавируса может быть успешно налажено в России, если такая задача будет поставлена перед отечественной промышленностью, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Решать это – всё-таки прерогатива Минздрава. Но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно. Это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", - сказал Мантуров журналистам.

Так министр ответил на вопрос, возможно ли в следующем году в РФ производство зарубежных вакцин от COVID-19 для внутреннего потребления или этот вопрос вообще не рассматривается.

Ранее Мантуров сообщил, что в этом году в РФ может быть произведено 2 млрд доз отечественных вакцин от коронавируса.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский 29 декабря сообщил в интервью RTVI, что отсутствие иностранных вакцин от коронавируса COVID-19 на российском рынке никак не ограничивает конкуренцию, заметив, что вопрос допуска иностранных вакцин, "скорее, не в рамках антимонопольного законодательства", а относится к внешней и внутренней политике.

В РФ для массовой вакцинации используются вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V") разработки центра им.Гамалеи Минздрава России, "ЭпивакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" центра "Вектор" Роспотребнадзора (первая партия второй вакцины поступила в гражданский оборот только 10 декабря и будет использоваться в клинических испытаниях), препарат "КовиВак" центра им.Чумакова РАН.

В РФ не зарегистрирована ни одна иностранная вакцина. Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, ни один иностранный производитель по этому вопросу в Минздрав не обращался.