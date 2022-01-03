Оголодавшие волки вышли из лесов к новгородским населенным пунктам

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Оголодавшие за зиму волки в Новгородской области вышли из лесов к населенным пунктам. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в региональном правительстве.

"Людей они не трогают, но таскают собак, оставленных на привязи. Так, только вчера они задрали двух собак в деревне Нагово", - сказал собеседник.

Причиной голода среди волков называют уменьшение популяции бобров и кабанов. Отстрел кабанов в регионе в прошлом году проводился в связи с опасностью распространения африканской чумы свиней.

Для борьбы с волками в Новгородской области начались массовые охоты по снегу с флажками, которые считаются самыми эффективными. Так, у деревни Нагово во вторник соберутся около 50 охотников из Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области, целью которых станет стая примерно из 6 хищников. Охотники установят под Нагово около 12 км флажков.

По сведениям правительства, в 2021 году местные охотники убили более 300 серых хищников. В качестве премий за отстрел за каждого волка они получили по 8 тыс. рублей премиальных. Кроме этого, в качестве поощрений им были выданы лицензии на отстрелы лосей, кабанов и медведей. Несмотря на все предпринятые в прошлом году меры число волков в регионе оставалось немалым - около 350-420 особей.