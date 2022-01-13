Житель Новгородской области пострадал от нападения голодного волка

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Житель Хвойнинского района Новгородской области пострадал от нападения волка, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель регионального министерства здравоохранения Умагат Лабазанова.

Покусанный хищником мужчина госпитализирован, добавила она.

Как сообщалось, информацию о появлении голодных волков на улицах поселка Хвойная в среду и четверг опубликовали в социальных сетях встревоженные местные жители.

Хвойнинская администрация на своем официальном сайте заявила, что все меры безопасности уже приняты и что ситуация находится под контролем. Власти распространили памятку о том, как правильно вести себя при встречах с дикими животными.

Местные жители опубликовали фото убитого волка, однако отметили в комментариях, что по-прежнему боятся отправлять детей в школу.