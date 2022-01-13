Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:16Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

Житель Новгородской области пострадал от нападения голодного волка

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Житель Хвойнинского района Новгородской области пострадал от нападения волка, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель регионального министерства здравоохранения Умагат Лабазанова.

Покусанный хищником мужчина госпитализирован, добавила она.

Как сообщалось, информацию о появлении голодных волков на улицах поселка Хвойная в среду и четверг опубликовали в социальных сетях встревоженные местные жители.

Хвойнинская администрация на своем официальном сайте заявила, что все меры безопасности уже приняты и что ситуация находится под контролем. Власти распространили памятку о том, как правильно вести себя при встречах с дикими животными.

Местные жители опубликовали фото убитого волка, однако отметили в комментариях, что по-прежнему боятся отправлять детей в школу.

Новгородская область

Новости по теме

Новости

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке
Пандемия коронавируса

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Греф заявил о готовности Сбербанка к санкциям

В Кремле приравняли проект новых санкций США к инициативе по разрыву отношений

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал ходатайство об УДО

Экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал ходатайство об УДО

В популярных в России роутерах нашли уязвимость, удобную для майнеров

В популярных в России роутерах нашли уязвимость, удобную для майнеров

Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с пельменями в школьных столовых

Что случилось этой ночью: четверг, 13 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });