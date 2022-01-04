В России за сутки выявили 15,9 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 15,9 тыс. случаев, умерли за сутки 834 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 15 903 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 196 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, число новых случаев снизилось по сравнению с показателями понедельника (16 343) на 440 человек и является минимальным с 17 июня 2021 года, когда оно составляло 14 057 новых случаев. В то же время смертность тогда была более чем в два раза меньше - 416 человек на 17 июня против 834 умерших за сутки по состоянию на 4 января.

Больше всего умерших от COVID-19 в Москве - 68 человек, в Санкт-Петербурге - 63 скончавшихся и в Московской области, где от коронавируса умерли 44 заболевших.

Лидером по числу новых зарегистрированных случаев COVID-19 вновь стала Москва, где за последние сутки их было, 1 967, на втором месте Санкт-Петербург - 1 297 заболевших, на третьем - Московская область с 974 новыми заболевшими коронавирусом. Накануне максимальное число новых случаев было зарегистрировано в северной столице 1 341 против 1 335 в Москве.

Всего за время пандемии COVID-19 в РФ оперштабом зарегистрировано 10 млн 570 тыс. 212 случаев коронавирусной инфекцииCOVID-19, 312 тыс. 187 умерших и 9 млн 575 тыс. 147 выписанных, в том числе 27 071 выписаны за последние сутки, из них 2 274 - в Москве.