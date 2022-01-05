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Новым послом Армении в РФ назначен экс-министр обороны Арутюнян

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян указом президента Армена Саркисяна назначен послом республики в России.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, соответствующий указ Саркисян подписал по предложению премьера Армении Никола Пашиняна в среду.

Указом президента Вардан Тоганян освобожден от должности посла Армении в России.

64-летний Арутюнян был освобожден от должности главы Минобороны Армении 20 июля указом президента республики.

Главой Минобороны он был назначен 20 ноября 2020 года после войны в Нагорном Карабахе. В разные годы занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начштаба Главного командования Объединенных вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ, министра обороны Армении.

После конфликта с президентом Армении Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте 27 сентября 1999 года Арутюнян был понижен в звании, а затем уволен с поста министра.

Вардан Тоганян был назначен на должность посла 10 марта 2017 года.

Армения

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