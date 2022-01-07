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В России сельским медикам разрешили продавать лекарства

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В России на селе медики получили разрешение продавать лекарства, с 1 января вступил в силу соответствующий закон, сообщила пресс-служба Минздрава.

Правительство уточнило особенности лицензирования фармацевтической деятельности обособленных подразделений медорганизаций, добавили в ведомстве.

Медработники в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, расположенных в сельской местности, в населенных пунктах, где нет аптек, смогут продавать и отпускать льготные лекарства. До сих пор такое право было только у фармацевтов.

Изменение законодательства "позволит решить проблему лекобеспечения граждан, проживающих в сельских населенных пунктах без аптек", отметили в Минздраве. Теперь жителям таких сел не придется ездить за лекарствами в соседние населенные пункты или райцентры.

Минздрав

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