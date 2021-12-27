Энергопуск второго блока БелАЭС запланирован на I квартал 2022 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Энергопуск второго блока БелАЭС запланирован на первый квартал 2022 года, сообщил заместитель главного инженера по подготовке персонала Белорусской АЭС Владимир Горин в эфире телеканала СТВ в понедельник.

"На сегодняшний день мы загрузили все 163 тепловыделяющие сборки в реактор второго блока. Теперь у нас стоит задача его собрать, заполнить необходимыми технологическими растворами и провести комплекс необходимых работ - гидроиспытания, уплотнение - и, скажем так, физические эксперименты для следующего этапа - энергопуск, который состоится в первом квартале следующего года", - сказал Горин.

Загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока началась 22 декабря. В реактор загружено 163 тепловыделяющие сборки. Каждая состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке - 571 кг.

20 декабря власти Белоруссии выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока БелАЭС. Тогда же министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что готовность второго энергоблока станции составляет 95%.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня этого года. С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему Беларуси выработано 5,7 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить 1,6 млрд куб. м природного газа.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее заявлял, что второй энергоблок БелАЭС будет введен в промэксплуатацию к лету 2022 года. С запуском двух энергоблоков БелАЭС Белоруссия сможет замещать около 4,5 млрд куб. м газа в год.