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Песков заявил, что еще рано оценивать переговоры с США в Женеве

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Кремле воздерживаются от каких-либо комментариев в связи с прошедшими в Женеве российско-американскими консультациями о гарантиях безопасности, считают их преждевременными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал "Интерфаксу", что давать оценки переговорам после первого раунда "еще рано".

10 января замглавы МИД Сергей Рябков провел восьмичасовые консультации с первым замгоссекретаря США Уенди Шерман. Москва с декабря требует от НАТО и Вашингтона юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, главные требования сводятся к нерасширению НАТО, отказу принять в альянс Украину и Грузию, и возвращению НАТО вместе с вооружениями к границам 1997 года. Представители США и НАТО говорят, что вопросы о расширении альянса могут решать только его участники и страны-заявители, третих сторон это не касается.

9 января Рябков и Шерман провели предварительные переговоры.

Кремль Владимир Путин Дмитрий Песков НАТО США МИД Сергей Рябков Уенди Шерман

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