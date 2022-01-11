Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Юрий Дмитриев Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сторона защиты и сам историк Юрий Дмитриев подали жалобу на приговор по делу об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия, сообщили "Интерфаксу" адвокаты Виктор Ануфриев и Роман Масалев.

"Жалобу я подал 10 января, соответствующая запись появилась на сайте Петрозаводского городского суда", - сказал Масалев.

По словам защитника, они требуют оправдать Дмитриева по тем эпизодам, которые суд в рамках уголовного дела рассматривал 27 декабря 2021 года. Это изготовление детской порнографии, развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери и хранение частей огнестрельного оружия (ч.3 ст.135; п."в" ч.2 ст.242.2; ч.1 ст.222 УК РФ).

Дело Юрия Дмитриева

Первоначально историк обвинялся в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. В 2018 году Петрозаводский городской суд по двум первым обвинениям Дмитриева оправдал и признал виновным только в незаконном хранении деталей оружия. 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии при повторном рассмотрении дел историка приговорил его к 13 годам строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней. В начале декабря прокуратура Карелии потребовала осудить Дмитриева на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, то есть прибавить два года к предыдущему приговору.

Суд 27 декабря приговорил Дмитриева приговорили к 15 годам колонии строгого режима (путем сложения наказаний). Он был признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям.

Дмитриев вины не признает. Юристы "Мемориала" (внесен в реестр НКО-иноагентов) направили жалобу на приговор Дмитриеву в ЕСПЧ.