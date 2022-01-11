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Судоходство Байкала пополнится двумя скоростными катамаранами и круизным лайнером

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Восточно-Сибирское речное пароходство" (ВСРП, входит в холдинг "Истлэнд", Иркутская область) на внеочередном собрании 10 января одобрили постройку и лизинг трех новых пассажирских судов для Байкала, говорится в сообщении компании.

В частности, речь идет о лизинге двух пассажирских судов проекта HSC150B, которые представляют собой скоростные катамараны, способные брать на борт до 148 человек. По одобренной акционерами пароходства схеме АО "Машпромлизинг" является лизингодателем, производителем – АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), а ВСРП – одновременно лизингополучателем и субподрядчиком (пароходство будет самостоятельно достраивать судна).

Контрактная цена каждого судна составит 365 млн рублей, общая цена каждого договора с учетом лизинговых платежей – 548,35 млн рублей. Срок лизинга – 179 месяцев с момента подписания акта приема-передачи судов.

Согласно условиям, закладка килей катамаранов должна состояться не позднее 30 марта 2022 года, спуск – не позднее 1 июня 2023 года.

По сообщению ВСРП, договоры субподряда, лизинга и сам контракт на строительство и поставку скоростных пассажирских судов были заключены 10 января, сразу после внеочередного собрания акционеров.

Ранее ВСРП сообщало, что на судостроительном заводе "Вымпел" изготовят корпуса двух катамаранов, а сборка будет производиться в Иркутске на производственной базе ВСРП.

Кроме этого, акционеры ВСРП одобрили вопрос участия в торгах и заключение договора с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на строительство и поставку одного пассажирского судна RPV 8714. Начальная (максимальная) цена договора составит 1,5 млрд рублей. Предполагается, что ВСРП построит судно, передаст его заказчику - ГТЛК - не позднее 30 сентября 2026 года, а затем возьмет его же в лизинг.

Согласно материалам ГТЛК на сайте госзакупок, RPV 8714 - это круизное судно с четырехъярусной надстройкой, способное брать на борт до 200 человек. Дальность плавания судна - не менее 1,6 тыс. км.

Ранее сообщалось, что ГТЛК объявила тендер на строительство судна RPV 8714 с начальной ценой 1,5 млрд рублей. Подведение итогов тендера назначено на 27 января.

ВСРП – крупнейшая судоходная компания Восточной Сибири. Флот компании насчитывает около 200 единиц судов, плавучих кранов, барж. Предприятие осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по Байкалу и Ангаре, Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам. С 2001 года пароходство входит в состав группы компаний "Истлэнд", которая также объединяет авиакомпанию "Ангара", компании, работающие в сфере туризма, транспорта, строительства.

Восточно-Сибирское речное пароходство ВСРП Иркутская область Байкал

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