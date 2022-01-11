В России зафиксировано резкое падение темпов вакцинации в зимние праздники

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - За новогодние праздники в России вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса прошли 759 тыс. человек, в день вакцинировалось около 70 тыс. человек, что в разы меньше, чем до Нового года, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Об этом Мурашко сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что технических препятствий для прохождения вакцинации в регионах нет. По словам министра, вакцин и прививочных пунктов достаточно. В РФ действует более 15 тыс. различных пунктов вакцинации, "повсеместно вакцинация на сегодняшний день доступна", отметил Мурашко. Электронная запись на прививку работает без сбоев, также сообщил он.

Кроме того, Мурашко заявил, что на сегодняшний день почти 11 млн граждан повторно привились от коронавируса и получили вакцину "Спутник Лайт".