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На юге России в этом году окончательно сформируют две новые дивизии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В 2022 году завершится формирование двух новых дивизий в Южном военном округе (ЮВО), сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

"Завершим в этом году создание двух дивизий, сформировав в их составе еще по мотострелковому полку и танковому батальону, это позволит повысить боевые возможности округа", - цитирует Дворникова пресс-служба ЮВО.

По данным пресс-службы, в 2020-м году была создана 19-ая мотострелковая дивизия в составе 58-й общевойсковой армии, в 2021-м году завершился первый этап формирования 20-ой мотострелковой дивизии в составе 8-й общевойсковой армии.

31 декабря в новогоднем поздравлении Дворников, которого процитировала пресс-служба округа, заявил, что боевой потенциал ЮВО будет наращиваться для обеспечения военной безопасности России.

21 декабря в ходе итоговой коллегии министерства обороны РФ Дворников сообщил о создании в ЮВО новых дивизий и бригад.

"В составе 58-й общевойсковой армии воссоздана 19-я мотострелковая дивизия. 8-я общевойсковая армия усилена ракетной и артиллерийской бригадами. К занятиям по боевой подготовке приступили воинские части вновь сформированной 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. 49-ю общевойсковую армию пополнили части радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты", - сказал он.

29 декабря стало известно, что российские военные завершили формирование нового десантно-штурмового полка в Феодосии (Крым). Этот полк вошел в состав Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии.

ЮВО Александр Дворников

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