Еще одну активистку "Другой России Лимонова" арестовали за неповиновение полицейским

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил административный арест сроком на 15 суток активистке Наталье Криволаповой - члену незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Решение суда будет обжаловано, сообщил "Интерфаксу" адвокат Илья Уткин в среду.

Накануне столичные суды отправили под административные аресты от 10 до 15 суток еще 12 членов "Другой России Э.В. Лимонова".

В понедельник ночью сотрудники правоохранительных органов провели обыски в столичной штаб-квартире активистов партии. После чего все члены партии, которые находились внутри, были задержаны.