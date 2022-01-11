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Столичные суды арестовали 12 активистов "Другой России Лимонова" за неповиновение полиции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Московские суды назначили административные аресты от 10 до 15 суток членам незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" за неповиновение сотрудникам полиции, сообщили "Интерфаксу" адвокаты активистов.

Замоскворецкий и Мещанский суды Москвы признали их виновными по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованию сотруднику полиции) и назначили 12 членам партии наказание в виде административных арестов на срок от 10 до 15 суток. Еще одной активистке был назначен административный штраф в размере 3 тысячи рублей, уточнили адвокаты.

Решения судов будут обжалованы, отметили защитники.

Накануне ночью правоохранители провели обыски в столичной штаб-квартире активистов. После чего все члены партии, которые находились внутри, были задержаны.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Москва Другая Россия Лимонова

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