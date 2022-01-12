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Бывшего продюсера "Муз-ТВ" оштрафовали за вредную для детей информацию

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве назначил штраф бывшему программному директору телеканала "Муз-ТВ", телеведущему Андрею Разыграеву за распространение среди детей продукции СМИ, причиняющей вред их здоровью или развитию. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №361 Разыграев признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.21 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе в среду.

В ноябре прошлого года тот же суд оштрафовал Разыграева на 100 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП РФ).

Тогда же за аналогичное правонарушение на 1 млн руб. был оштрафован сам телеканал.

Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что проверят эфир премии "Муз-ТВ", транслировавшийся 4 июня 2021 года.

По итогам проверки регулятор сообщил, что специалисты Роскомнадзора выявили нарушения, "связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения".

При этом, в чем именно заключалась пропаганда, в Роскомнадзоре не уточняли.

СМИ отмечали, что Роскомнадзор могли заинтересовать певцы Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян), приехавшие на мероприятие с группой полуобнаженных мужчин, а также блогеры Игорь Синяк и Даня Милохин, которые оделись на премию в костюмы с элементами традиционно женской одежды.

На фоне сложившейся ситуации в декабре прошлого года Разыграев объявил об уходе с "Муз-ТВ".

МУЗ ТВ Андрей Разыграев Роскомнадзор

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