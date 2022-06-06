Хинштейн просит проверить выступления детских аниматоров в образах Моргенштерна и Милохина

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Александр Хинштейн инициирует проверку в связи с выступлением аниматоров в образах рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц - иностранных агентов) и блогера Дани Милохина на празднике в честь Дня защиты детей в Жигулевске (Самарская область).

"В качестве главных героев на детский праздник были приглашены аниматоры, изображающие Моргенштерна и Даню Милохина... В этой связи направлю запросы прокурору и губернатору области о проведении проверок", - написал парламентарий в своем телеграм-канале.

В свою очередь глава Жигулевска Илья Сухих сообщил у себя в соцсетях, что 1 июня администрацией города были организованы мероприятия, посвященные Дню защиты детей. По его словам, на одной из площадок внезапно отменились детские аттракционы, и их оперативно заменили развлекательной программой с аниматорами.

"Какие именно аниматоры будут предоставлены для проведения праздника, обговорено не было. Сейчас мы выясняем, какая организация предоставляла аниматоров. Вопрос беру на жесткий контроль, чтобы впредь подобных ситуаций на территории нашего городского округа не возникало", - подчеркнул Сухих.

Претензии к Моргенштерну и Милохину

Моргенштерн покинул Россию в конце 2021 года после высказывания главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что он "сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".

В мае стало известно, что Моргенштерн причислен к физлицам-иноагентам. По данным Минюста РФ, он занимался политической деятельностью, получая при этом финансирование от Yoola Labs Ltd (Израиль) и с Украины.

В 2021 году Роскомнадзор выявил нарушения, "связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения" в ходе эфира премии МУЗ ТВ 4 июня 2021 года, где принимал участие Милохин.

СМИ отмечали, что Роскомнадзор могли заинтересовать певцы Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян), приехавшие на мероприятие с группой полуобнаженных мужчин, а также блогеры Игорь Синяк и Милохин, костюмы которых включали элементы традиционно женской одежды.

За эту трансляцию канал МУЗ ТВ был оштрафован на 1 млн рублей, также штраф получил и главный редактор канала Андрей Разыграев.