На Кубани крыша многоквартирного дома провалилась из-за снега

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В станице Петровской в Славянском районе Кубани скопившийся после снегопада снег продавил крышу двухэтажного жилого блокированного дома 1979 года постройки, сообщил краевой оперштаб.

"В результате обильного снегопада произошло частичное обрушение кровли дома жилой блокированной застройки 1979 года постройки. Все квартиры находятся в собственности", - сообщили в штабе и пообещали выплатить каждой семье, проживавшей в доме, по 15 тысяч рублей компенсации и помочь со стройматериалами, техникой и рабочими.

При необходимости жильцов дома переселят в пункт временного размещения, пообещали чиновники.

Жильцы этого дома записали видеообращение, в котором рассказали, что крыша у них полностью разрушилась 24 января после многодневных снегопадов. По их словам, из-за этого были повреждены несущие стены, балконы и навесы, оголились плиты перекрытия второго этажа, в стенах появились трещины.

Люди опасаются, что крыша скоро сползет и рухнет, а восстановить ее и стены своими силами они не смогут. По словам авторов обращения, в доме живут четыре семьи.