В Мурманске произошел пожар в Доме культуры моряков

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В центре Мурманска в воскресенье вечером произошел пожар в Доме культуры моряков, сообщает региональное управление МЧС.

"В 19:09 по московскому времени поступило сообщение о возгорании по адресу ул. Карла Маркса, д.1, в ДК моряков. По прибытии установлено, что идет дым с кровли", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 35 пожарных, привлечено 10 единиц техники.

По предварительным данным, возгорание площадью 50 кв. м произошло на крыше здания.

Пожарные эвакуировали из здания 13 человек, пострадавших нет.

ДК моряков был построен в 1936 году. Во время Великой Отечественной войны здание было повреждено и на его восстановление потребовалось восемь лет. Дом культуры проходил капитальный ремонт в 1953 году, впоследствии износ здания оценивался в 80%. В августе 2021 года началась его реконструкция. Здание имеет статус объекта культурного наследия.