Пожар в Доме культуры моряков в Мурманске потушен

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пожар в Доме культуры моряков в центре Мурманска, который возник в воскресенье вечером, потушен, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС.

Там уточнили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Как сообщалось, сообщение о возгорании на кровле ДК моряков поступило в 19:09 мск.

Пожарные эвакуировали из здания 13 человек, пострадавших нет.

По данным из открытых источников, ДК моряков был построен в 1936 году. Во время Великой Отечественной войны здание было повреждено и на его восстановление потребовалось восемь лет. ДК моряков проходил капитальный ремонт в 1953 году, впоследствии износ здания оценивался в 80%. В августе 2021 года началась его реконструкция. Здание имеет статус объекта культурного наследия.