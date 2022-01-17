Что случилось этой ночью: понедельник, 17 января

Угроза разрыва всех связей РФ и США, четвертый за месяц запуск ракет в КНДР, преобразование санитарных пропусков во Франции в вакцинные

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Кремль допустил прекращение всех связей РФ и США в случае введения санкций против властей России. Такой шаг, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, будет "огромной ошибкой". Также он заявил, что войска РФ стянуты к границе с Украиной, поскольку из-за действий НАТО там сложилась "напряженная обстановка и очень недружелюбный климат", и подчеркнул, что "никто никому не грозит военными действиями".

- Северная Корея провела четвертый за январь испытательный запуск ракет. По предварительным данным южнокорейских военных, две баллистические ракеты малой дальности были запущены в восточном направлении из аэропорта Сунан в Пхеньяне.

- Национальное собрание Франции приняло законопроект о преобразовании санитарных пропусков в вакцинные. При этом парламентарии-социалисты намереваются получить мнение Конституционного совета, что задержит обнародование закона на несколько дней.

- Зять Назарбаева Тимур Кулибаев объявил об уходе с поста председателя палаты предпринимателей "Атамекен". Ранее руководящие посты в крупных нацкомпаниях покинули два других зятя первого президента Казахстана.

- Дагестанец, оскорбивший пассажиров автобуса в Москве, задержан в Калужской области. После задержания 29-летний мужчина был доставлен в отдел полиции. Его действиям будет дана правовая оценка.

- Вооруженные грабители напали на вдову Александра Градского в Подмосковье. По данным источника "Интерфакса", под угрозой оружия они отобрали у нее порядка 100 млн рублей. По факту нападения возбуждено уголовное дело о разбое.