Песков допустил разрыв всех связей с США в случае санкций против властей РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Новые санкции США против Москвы, в том числе против руководства РФ, могут повлечь за собой полный разрыв отношений между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

"Это выше нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых связей между нашими странами, что не будет в интересах ни Москвы, ни Вашингтона. Это будет огромная ошибка", - сказал он.

Песков предложил американской администрации вспомнить, когда санкции оказались эффективными в решении проблем, заставляли другую страну предпринимать нужные Вашингтону шаги.

"Такого никогда не случалось", - заявил Песков.

Он отметил, что Россия привыкла к санкциям США, и попыталась извлечь из них пользу, развивая собственное производство. Песков добавил, что Россия слишком велика и самодостаточна, чтобы быть уязвимой перед американскими санкциями.

При этом пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что шансы на взаимопонимание между Россией и Соединенными Штатами есть, но Вашингтону, по его мнению, нельзя оставлять без внимания причины обеспокоенности России.

"Я искренне верю, что мудрость наших лидеров... политическая мудрость президента Путина и его политический опыт, а также политическая мудрость и опыт президента Байдена - это хорошая почва для продолжения попыток найти взаимопонимание", - сказал Песков.

Он добавил, что если Вашингтон проявит политическую волю к тому, чтобы принять во внимание "национальную обеспокоенность России" и говорить на эту тему, то точки соприкосновения между сторонами будут найдены. В случае же отказа США обсуждать эту проблему, по мнению Пескова, прогнозы на будущее окажутся "пессимистическими".

Ранее на этой неделе американские сенаторы-демократы, у которых большинство в Сенате, подготовили и представили законопроект, предусматривающий санкции персональные санкции против первых лиц государства, в том числе президента и премьер-министра РФ, и высокопоставленных военных в случае нападения России на Украину. Также законопроектом предусмотрены меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".

Кроме того, сенатор-республиканец Марк Рубио представил новый законопроект о персональных санкциях в отношении президента России Владимира Путина и об экономических мерах на случай, если российские войска вторгнутся на Украину.