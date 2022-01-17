"Омикрон" выявлен в шести населенных пунктах Новгородской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Новгородской области. Об этом сообщила в понедельник на заседании областного противокоронавирусного штаба руководитель регионального управления Роспотребназора Елена Никифорова.

По ее словам, "омикрон" выявлен в Великом Новгороде, Боровичском, Демянском, Новгородском, Старорусском и Парфинском районах.

По словам Никифоровой, большинство инфицированных омикроном не выезжали за границу. "Это – внутреннее инфицирование", - сказала она.

Как сообщила на заседании штаба региональный министр здравоохранения Резеда Ломовцева, в связи с регистрацией омикрона система здравоохранения области переводится в режим повышенной готовности. "Мобилизуем все средства и силы, в первую очередь – кадровые", - сказала она.

Заместитель председателя правительства области Анна Тимофеева заявила на заседании, что местные ПЦР-лаборатории переходят на круглосуточный режим работы.