В Костроме задержали подозреваемого в домогательствах к юным футболисткам

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Костроме задержали мужчину, который подозревается в домогательствах к девочкам-подросткам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в понедельник.

"Задержан мужчина. Он подозревается в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе.

В следственном управлении уточнили, что пострадавшие девочки занимались в футбольном клубе "Пантера".

Источник одного из телеграм-каналов сообщил, что речь идет о главном тренере команды. Пострадавшие - 15-16-летние девочки.