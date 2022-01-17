В Думе намерены одобрить индексацию пенсий на 8,6% уже на этой неделе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 20 января, рассмотрит сразу во втором и третьем чтении поправку об индексации страховых пенсий в России на 8,6%.

"В четверг, наверное, наиболее важный законопроект - во втором, и я думаю, в третьем чтении - законопроект, поправка об индексации пенсии на 8,6% - то есть свыше инфляции", - сказал первый зампред Госдумы Александр Жуков журналистам в понедельник.

14 января Жуков сообщал, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок об индексации страховой пенсии по старости в России в 2022 году на 8,6%.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля, отметил парламентарий. Сейчас пенсия проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 рублей, в 2021 году этот показатель составлял 17 481 рубль.

12 января президент России Владимир Путин поручил правительству провести индексацию пенсий в стране на 8,6% - выше уровня инфляции. По оценке Минтруда, повышение коснется 30,8 млн неработающих пенсионеров в России.

Общий объем расходов на индексацию в 2022 году с учетом повышенной индексации, по данным Минфина, составит 549,7 млрд рублей. В бюджете Пенсионного фонда уже предусмотрено 377 млрд рублей на индексацию в 5,9%, дополнительно потребуется 172,7 млрд.