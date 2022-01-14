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Правительство РФ одобрило поправки об индексация пенсий на 8,6% в 2022 году

Правительство РФ одобрило поправки об индексация пенсий на 8,6% в 2022 году
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

Президент РФ Владимир Путин 12 января поручил правительству в самое ближайшее время проиндексировать пенсии выше инфляции, на 8,6%.

По данным Минтруда, средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году после индексации на 8,6% составит 18 984 рубля, повышение коснется 30,8 млн россиян. В среднем пенсия вырастет примерно на 1 400 рублей.

Такой шаг потребует дополнительных расходов, уточняют в Госдуме: в 2022 г. - 172,7 млрд, рублей, в 2023 г. - 178,3 млрд, рублей, в 2024 г. 188,9 млрд. рублей. Общий объем расходов на индексацию в 2022 году с учетом повышенной индексации, по данным Минфина, составит 549,7 млрд рублей. В бюджете Пенсионного фонда уже предусмотрено 377 млрд рублей на индексацию в 5,9%, дополнительно потребуется 172,7 млрд.

Пенсионеры сильно пострадали во время пандемии, и данная мера позволит смягчить это негативное влияние, отмечала ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Индексация пенсий в РФ произошла с 1 января - на 5,9%, тогда как, по оценкам Росстата, фактическая инфляция за 2021 год составила 8,4%.

Госдума Александр Жуков

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