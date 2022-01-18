Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:21Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

Российские суда начали выгрузку рыбы в китайском порту Далянь

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российские суда после открытия Китаем портов Далянь и Циндао для поставок рыбы навалом начали отгрузки.

Как сообщает Росрыболовство, 16 января в порт Далянь зашло первое транспортное российское судно с рыбной продукцией. Информацию подтвердил представитель Росрыболовства в Китае.

Транспортный рефрижератор Высоцк (АО "Гидрострой") доставил более 7 тыс. тонн продукции (в основном минтай, икра и молоки минтая, а также мука из минтая и сельди) нескольких российских предприятий. Рыбная продукция была принята на транспорт в исключительной экономической зоне Северо-Охотоморской подзоны с 23 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.

Как сообщалось, ограничения на ввоз российской рыбной продукции через китайские порты Далянь и Циндао были введены в конце 2020 года. Запреты ввели местные власти и оперативные штабы по борьбе с COVID-19. В связи с противоэпидемическими мерами ввоз продукции, не имеющей упаковку, в том числе навалом, через эти порты был запрещен. Разрешались поставки только в рефрижераторах или контейнерах.

Ограничения повлияли на логистику рыбы, добываемой в Дальневосточном бассейне. Промысловики диверсифицировали экспорт и увеличили поставки на внутренний рынок РФ. Кроме того, все это время велись переговоры с китайской стороной, направленные на возобновления поставок в прежнем режиме.

Ограничения были сняты 10 (Далянь) и 11 (Циндао) января этого года.

По данным ФТС России, которые приводит центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, в 2021 году (данные по ЕАЭС за 10 месяцев) Россия экспортировала свыше 2 млн тонн рыбы и морепродуктов более чем на $7 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года отгрузки выросли на 33,7% в стоимостном выражении. Крупнейшими покупателями российской рыбы стали Южная Корея - $2,2 млрд (на 35,1% больше), Нидерланды - $1,5 млрд (на 71%), Япония - $658 млн (в 2,6 раза больше).

В то же время экспорт в Китай снизился на 30,7%, до $1,1 млрд.

Росрыболовство Далянь Китай Циндао

Новости по теме

Новости

Meta оспорила назначенный ей в России оборотный штраф

Нацпроект по "Образованию" замкнул рейтинг по исполнению расходов бюджета

В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах

Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах

TikTok начал исполнение закона о "приземлении"

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

На Госуслугах появится возможность входа с помощью биометрии

В МИД РФ заявили о штатной работе посольства в Киеве на фоне сообщения NYT

В МИД РФ заявили о штатной работе посольства в Киеве на фоне сообщения NYT

Пробки в восемь баллов ожидаются вечером в Москве

Суд в РФ назначил Google и Meta минимальные размеры оборотных штрафов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });