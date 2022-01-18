Российские суда начали выгрузку рыбы в китайском порту Далянь

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российские суда после открытия Китаем портов Далянь и Циндао для поставок рыбы навалом начали отгрузки.

Как сообщает Росрыболовство, 16 января в порт Далянь зашло первое транспортное российское судно с рыбной продукцией. Информацию подтвердил представитель Росрыболовства в Китае.

Транспортный рефрижератор Высоцк (АО "Гидрострой") доставил более 7 тыс. тонн продукции (в основном минтай, икра и молоки минтая, а также мука из минтая и сельди) нескольких российских предприятий. Рыбная продукция была принята на транспорт в исключительной экономической зоне Северо-Охотоморской подзоны с 23 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.

Как сообщалось, ограничения на ввоз российской рыбной продукции через китайские порты Далянь и Циндао были введены в конце 2020 года. Запреты ввели местные власти и оперативные штабы по борьбе с COVID-19. В связи с противоэпидемическими мерами ввоз продукции, не имеющей упаковку, в том числе навалом, через эти порты был запрещен. Разрешались поставки только в рефрижераторах или контейнерах.

Ограничения повлияли на логистику рыбы, добываемой в Дальневосточном бассейне. Промысловики диверсифицировали экспорт и увеличили поставки на внутренний рынок РФ. Кроме того, все это время велись переговоры с китайской стороной, направленные на возобновления поставок в прежнем режиме.

Ограничения были сняты 10 (Далянь) и 11 (Циндао) января этого года.

По данным ФТС России, которые приводит центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, в 2021 году (данные по ЕАЭС за 10 месяцев) Россия экспортировала свыше 2 млн тонн рыбы и морепродуктов более чем на $7 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года отгрузки выросли на 33,7% в стоимостном выражении. Крупнейшими покупателями российской рыбы стали Южная Корея - $2,2 млрд (на 35,1% больше), Нидерланды - $1,5 млрд (на 71%), Япония - $658 млн (в 2,6 раза больше).

В то же время экспорт в Китай снизился на 30,7%, до $1,1 млрд.