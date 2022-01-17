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Китайские порты Далянь и Циндао возобновили прием рыбы с российских судов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Китайские порты Далянь и Циндао возобновили прием с российских судов замороженной рыбы, поставляемой навалом, сообщает в понедельник Россельхознадзор со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Прием начался с 18 часов 10 и 11 января соответственно.

Ведомство напоминает, что в связи с противоэпидемическими мерами ввоз продукции, не имеющей упаковки, в том числе навалом, через эти порты был запрещен. Разрешались поставки в рефрижераторах или контейнерах.

Как сообщалось, эта мера поставила в сложное положение российских рыбаков, прежде всего добытчиков минтая, поскольку Китай был основным рынком сбыта этой рыбы.

Далянь Циндао Китай Россельхознадзор Коронавирус

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