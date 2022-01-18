Володин заявил, что РФ готова к ответу при отсутствии гарантий нерасширения НАТО

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия готова к ответу при отсутствии гарантий со стороны США о нерасширении НАТО на восток, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам необходимо в обязательном порядке, чтобы были представлены со стороны США и НАТО закрепленные на бумаге юридически обязывающие долгосрочные гарантии. Речь идет о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений вблизи российских границ, возвращении натовских военных потенциалов и инфраструктуры в Европе к статус-кво по состоянию на 1997 год", - сказал Володин, открывая весеннюю сессию Госдумы во вторник.

Он отметил, что "решение сейчас на стороне Вашингтона".

По словам Володина, "именно его агрессивные действия в непосредственной близости от российских границ и игнорирование наших "красных линий" вынуждают Российскую Федерацию требовать заключения новых обязывающих договоренностей".

"Нашей стране есть чем ответить", - заявил спикер.

В минувшую среду, 12 января, в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждалась тема гарантий безопасности для РФ. Как сообщалось, сблизить позиции Москвы и Североатлантического альянса по поводу нерасширения НАТО на восток не удалось.