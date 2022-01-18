Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:54Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

Володин заявил, что РФ готова к ответу при отсутствии гарантий нерасширения НАТО

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия готова к ответу при отсутствии гарантий со стороны США о нерасширении НАТО на восток, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам необходимо в обязательном порядке, чтобы были представлены со стороны США и НАТО закрепленные на бумаге юридически обязывающие долгосрочные гарантии. Речь идет о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений вблизи российских границ, возвращении натовских военных потенциалов и инфраструктуры в Европе к статус-кво по состоянию на 1997 год", - сказал Володин, открывая весеннюю сессию Госдумы во вторник.

Он отметил, что "решение сейчас на стороне Вашингтона".

По словам Володина, "именно его агрессивные действия в непосредственной близости от российских границ и игнорирование наших "красных линий" вынуждают Российскую Федерацию требовать заключения новых обязывающих договоренностей".

"Нашей стране есть чем ответить", - заявил спикер.

В минувшую среду, 12 января, в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждалась тема гарантий безопасности для РФ. Как сообщалось, сблизить позиции Москвы и Североатлантического альянса по поводу нерасширения НАТО на восток не удалось.

НАТО Вячеслав Володин Госдума США

Новости по теме

Новости

Захарова заявила, что дипломатам РФ на Украине поступают персональные угрозы

Захарова заявила, что дипломатам РФ на Украине поступают персональные угрозы
Пандемия коронавируса

В Кремле заявили, что не обсуждают возможность введения всероссийского локдауна

Meta оспорила назначенный ей в России оборотный штраф

Нацпроект по "Образованию" замкнул рейтинг по исполнению расходов бюджета

В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

Российские военные примут участие во внезапной проверке в Белоруссии

Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах

Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах

TikTok начал исполнение закона о "приземлении"

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

На Госуслугах появится возможность входа с помощью биометрии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });