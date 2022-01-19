В МИД РФ назвали критической ситуацию в области европейской безопасности

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает критической ситуацию с безопасностью в Европе.

"Ситуация в области европейской безопасности критическая, она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию", - сказал Рябков на дискуссии в клубе "Валдай" в среду.

Он отметил, что Россия предложила Западу реалистичный вариант выхода из сложившейся ситуации, публично выдвинули соответствующие предложения (по гарантиям безопасности - ИФ) "не для того, чтобы завысить ставки или сузить кому-то пространство для маневра, а просто для того, чтобы все, кто этим интересуются, реально понимали, о чем мы ведем речь, в какой степени нас не устраивает то, что происходило".

"Не буду скрывать, что мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться, прежде всего, с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным", - добавил замминистра.

Отвечая на вопрос о том, дало бы добавленную стоимость участие в дискуссии собственно европейских государств, Рябков добавил: "Я могу судить по информации, которую мы получили из Вены, и которую наша делегация собрала, участвуя в мероприятии в Брюсселе, и вы знаете, НАТО мне все больше хочется называть "США плюс"".

По его словам, предметом дискуссии являются гарантии безопасности Российской Федерации, европейская безопасность затрагивается только в части принципов и применимости тех или иных площадок для обсуждения.

"Некоторые площадки допустимо рассмотреть, но при понимании, что мы получим какое-то движение с американцами. А так больше нет", - сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, в Вашингтоне, Брюсселе и других странах НАТО встречно продолжают выдвигать необоснованные претензии, прежде всего связанные с происходящим на Украине и вокруг нее, "пытаются из наших документов вычленить удобные для себя аспекты и под себя переработать как содержание наших предложений, так и отстроить в удобном для себя ключе те форматы, где можно обсуждать дальше".

Так, США и НАТО однозначно заявили о неприемлемости отказа от расширения НАТО, негативно восприняли предложение о возвращении альянса к состоянию 1997 года, добавил Рябков.