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В РФ не будут ограничивать доступ к сервисам Госуслуг для тех, кто не сдал биометрию

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пользователи портала Госуслуг смогут получать услуги дистанционно с помощью биометрии, однако все существующие сервисы останутся доступными тем, кто откажется от сдачи биометрических данных, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

"Еще раз подчеркну, что все существующие сервисы останутся доступными зарегистрированным пользователям без необходимости сдачи биометрических образцов", - цитирует пресс-служба главу Минцифры России Максута Шадаева.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в министерстве планируют стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе за счет ограничения получения части госуслуг онлайн.

"Биометрия расширяет возможности пользователей Госуслуг, но не накладывает никаких ограничений на существующие сервисы. Если студент вуза захочет сдать экзамен удаленно, ему потребуется сдать биометрию - это необходимо для подтверждения личности. При этом у пользователя всегда будет возможность прийти в вуз и сдать экзамен лично. В любом случае останется возможность выбора варианта получения услуги", - отметил Шадаев.

По его словам, "сдача биометрии будет необходима для подтверждения личности при оказании ряда услуг, это позволит избежать преступлений при совершении юридически значимых сделок".

Максут Шадаев Минцифры Госуслуги

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