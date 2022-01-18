На Госуслугах появится возможность входа с помощью биометрии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Минцифры заключило контракт с компанией "Ростелеком" на интеграцию единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) госуслуг с государственной информационной системой "Единая биометрическая система" (ГИС ЕБС), сообщает во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию с портала госзакупок.

Согласно техзаданию, после модернизации на портал Госуслуг можно будет входить с помощью биометрических данных. Эти данные (голос и лицо) планируется собирать с россиян через мобильное приложение с помощью смартфонов и планшетов, пишет "Ъ". Сумма контракта - 1,2 млрд рублей, работы нужно завершить к 5 декабря 2022 г.

Издание со ссылкой на источник в правительстве также сообщает, что Минцифры после модернизации портала госуслуг намерено стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе и с помощью ограничений. В частности, для россиян, не сдавших биометрические данные, могут сделать недоступным удаленное получение некоторых госуслуг, утверждает "Ъ".

В Минцифры, в свою очередь, заявили, что сдача биометрии будет добровольной и что у пользователей портала госуслуг будут альтернативные возможности получения сервисов.

У "Ростелекома", являющегося оператором ЕБС, есть мобильное приложение "Биометрия", с помощью которого можно оформить цифровую SIM-карту, открыть вклад или получить кредит, но зарегистрироваться удаленно и сдать биометрические данные пока нельзя. Компания работает над возможностью самостоятельной регистрации в приложении, заявили "Ъ" в "Ростелекоме".

Издание также отмечает, что Минцифры ищет способ ускорить наполнение ЕБС, которое пока происходит слишком медленно: ведомство планировало к 2024 году собрать около 70 млн биометрических слепков россиян, однако в ЕБС пока зарегистрировано лишь 180 тыс. образцов.

ЕБС была запущена с 1 июля 2018 года, в частности, она позволяет клиентам банков - физическим лицам, сдав биометрические данные (изображение лица и запись голоса) в одном банке, проходить идентификацию и обслуживаться в другой кредитной организации без личного присутствия. В декабре 2020 года Госдума приняла закон о расширении использования ЕБС.

В настоящее время биометрические данные в РФ используются, в частности, для оплаты проезда в московском метро - речь идет о сервисе Face Pay. Кроме того, в этом году Face Pay планируют запустить и на Московском центральном кольце (МЦК).