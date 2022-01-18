Систему здравоохранения Петербурга привели в режим повышенной готовности

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма "омикрон", сообщили во вторник в пресс-службе администрации губернатора со ссылкой на заявление главы города Александра Беглова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством премьера РФ Михаила Мишустина.

По словам губернатора, планируется поддерживать резерв коечного фонда в объеме не менее 20%. Разработаны меры по привлечению дополнительного персонала. Однако главная нагрузка в связи с приходом штамма "омикрон" ложится на амбулаторное звено. В связи с этим решено увеличить количество выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организовать доставку лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, за счет новой методики диагностики повысить производительность ПЦР-лабораторий более чем в три раза, увеличить количество КТ-исследований до 1000-1300 в сутки, говорится в сообщении городской администрации.

"Также планируем создать дополнительные бригады скорой помощи, увеличить количество выездных бригад неотложной помощи, привлекать студентов старших курсов для работы в поликлиниках в качестве среднего медперсонала и помощников врачей, будем усиливать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов за счет привлечения студентов-медиков", - цитирует губернатора его пресс-служба.

Глава города также сообщил, что вакцинацию лиц старшего возраста ускорят, а медиков, социальных работников и работников сферы образования вакцинируют повторно. В городе увеличат неснижаемый запас медикаментов для амбулаторных пациентов, нарастят мощности информационно-справочной медицинской службы 122, расширят применение телемедицинских и дистанционных технологий.

В аэропорту "Пулково" будет развернуто 20 дополнительных мест для тестирования прибывших из стран с высокой циркуляцией штамма "омикрон".

Беглов сообщил, что в Петербурге полностью закончили вакцинацию более 2,8 млн человек, а с учетом привитых первой дозой - более 3 млн человек. Уровень коллективного иммунитета жителей города к COVID-19 составляет 88%.

Губернатор напомнил, что в Петербурге развернуто 190 стационарных и 57 мобильных пунктов вакцинации. "В детских поликлиниках оборудованы кабинеты для начала добровольной вакцинации подростков. Будем готовы начать, как только в город поступит первая партия новой вакцины "Спутник-М", - сообщил Беглов.