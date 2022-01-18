Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

Материнская смертность в РФ выросла за счет непривитых от COVID пациенток

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рост материнской смертности в период пандемии коронавируса в первую очередь произошел за счет непривитых женщин, также из-за COVID-19 выросло количество осложнений при родах, сообщила во вторник главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

"COVID-19 крайне опасен для беременных и малышей: в период пандемии мы видим рост материнской смертности именно за счет не вакцинированных женщин. При отсутствии вакцинации мы наблюдаем рост числа осложнений при беременности, задержек развития плода, выкидышей и преждевременных родов", - приводит слова Адамян пресс-служба Минздрава РФ.

Министерство настоятельно рекомендует беременным и женщинам в период грудного вскармливания вакцинироваться от коронавируса вакциной "Спутник V", отметила гинеколог.

"Ведущие ученые и клиницисты - как в нашей стране, так и за рубежом - провели детальные исследования влияния новой коронавирусной инфекции на организм человека. По результатам этих исследований российская двухкомпонентная вакцина "Спутник V" признана абсолютно безопасной и получила разрешение к применению у беременных на сроках после 22 недели и в период грудного вскармливания", - добавила Адамян.

29 октября 2021 года главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков сообщил, что с начала года материнская смертность от коронавируса в России выросла в три раза по сравнению с 2020 годом. В первую очередь погибали непривитые и пациентки с дополнительными факторами риска: сахарным диабетом, ожирением, артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями. По словам директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава РФ Геннадия Сухих, в 2020 году от COVID-19 погибло "чуть более 100 пациенток", а в 2021 - уже "значительно" больше.

17 января Минздрав РФ утвердил список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. В соответствии с уже публиковавшимися инструкциями к препаратам для профилактики COVID-19 приказ допускает вакцинацию беременных и женщин в период грудного вскармливания только "Спутником V". Сейчас это единственная вакцина, по результатам исследований одобренная в России к применению для этих групп пациенток.

Минздрав РФ коронавирус

Новости по теме

Новости

Угрожавший пассажирам автобуса дагестанец арестован в Москве на два месяца

В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"

В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"

"Молдовагаз" выплатил "Газпрому" лишь треть аванса за январь

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года
Пандемия коронавируса

В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241

В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241

Комиссия адвокатской палаты снова нашла нарушения у Ивана Павлова

Убивший сослуживцев под Воронежем солдат направлен на принудительное лечение

Россиянка отсудила в ЕСПЧ 20 тысяч евро за суицид сына-призывника

Nestle переведет российские фабрики на ветряные электростанции

Nestle переведет российские фабрики на ветряные электростанции

Глава МИД Германии заявила о ста тысячах российских военных у границы с Украиной

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });