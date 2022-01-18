Материнская смертность в РФ выросла за счет непривитых от COVID пациенток

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рост материнской смертности в период пандемии коронавируса в первую очередь произошел за счет непривитых женщин, также из-за COVID-19 выросло количество осложнений при родах, сообщила во вторник главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

"COVID-19 крайне опасен для беременных и малышей: в период пандемии мы видим рост материнской смертности именно за счет не вакцинированных женщин. При отсутствии вакцинации мы наблюдаем рост числа осложнений при беременности, задержек развития плода, выкидышей и преждевременных родов", - приводит слова Адамян пресс-служба Минздрава РФ.

Министерство настоятельно рекомендует беременным и женщинам в период грудного вскармливания вакцинироваться от коронавируса вакциной "Спутник V", отметила гинеколог.

"Ведущие ученые и клиницисты - как в нашей стране, так и за рубежом - провели детальные исследования влияния новой коронавирусной инфекции на организм человека. По результатам этих исследований российская двухкомпонентная вакцина "Спутник V" признана абсолютно безопасной и получила разрешение к применению у беременных на сроках после 22 недели и в период грудного вскармливания", - добавила Адамян.

29 октября 2021 года главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков сообщил, что с начала года материнская смертность от коронавируса в России выросла в три раза по сравнению с 2020 годом. В первую очередь погибали непривитые и пациентки с дополнительными факторами риска: сахарным диабетом, ожирением, артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями. По словам директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава РФ Геннадия Сухих, в 2020 году от COVID-19 погибло "чуть более 100 пациенток", а в 2021 - уже "значительно" больше.

17 января Минздрав РФ утвердил список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. В соответствии с уже публиковавшимися инструкциями к препаратам для профилактики COVID-19 приказ допускает вакцинацию беременных и женщин в период грудного вскармливания только "Спутником V". Сейчас это единственная вакцина, по результатам исследований одобренная в России к применению для этих групп пациенток.