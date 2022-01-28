Глава НМИЦ акушерства им. Кулакова заявил, что беременные стали легче болеть COVID-19

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Течение заболевания коронавирусом COVID-19 среди беременных в среднем стало легче в первом месяце 2022 года; несмотря на рост заболеваемости, количество тяжелых случаев не увеличилось, заявил в пятницу директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава РФ Геннадий Сухих.

"Сейчас мы видим, что мы идем вверх по количеству выявляемости, но (количество - ИФ) госпитализации или беременные, требующие реанимационных мероприятий, к счастью, не увеличились. Наши ощущения по этим первым 28 дням января, что они болеют, они продолжают, но клиническое течение их другое, легче", - сказал в пятницу Сухих в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

При этом в 2021 году смертность беременных женщин от COVID-19 превзошла показатели 2020 года, отметил медик.

"Сейчас долечиваем наших пациентов с "дельта" штаммом, и хотелось бы иметь надежду, что вот этот штамм "омикрон" даст нам возможность какой-то передышки, какого-то массового естественного иммунитета", - добавил он.

Глава НМИЦ акушерства также напомнил, что вакцинация беременных "Спутником V" возможна уже с 22-й недели срока, а список противопоказаний к иммунизации крайне ограничен. Прививку нельзя ставить при появлении тяжелых реакций на первую дозу вакцины, а также в периоды острого течения сопутствующих и хронических заболеваний.

29 октября 2021 года главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков сообщил, что с начала года материнская смертность от коронавируса в России выросла в три раза по сравнению с 2020 годом. В первую очередь погибали непривитые и пациентки с дополнительными факторами риска: сахарным диабетом, ожирением, артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями. По словам директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава РФ Геннадия Сухих, в 2020 году от COVID-19 погибло "чуть более 100 пациенток", а в 2021 - уже "значительно" больше.

18 января главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян также отметила, что рост материнской смертности в период пандемии коронавируса в первую очередь произошел за счет не привитых женщин.

17 января Минздрав РФ утвердил список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. В соответствии с уже публиковавшимися инструкциями к препаратам для профилактики COVID-19, приказ допускает вакцинацию беременных и женщин в период грудного вскармливания только "Спутником V". В настоящий момент это единственная вакцина, по результатам исследований одобренная в России к применению для этих групп пациенток.