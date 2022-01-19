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"Аврора" открыла регулярные рейсы из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" начала выполнять регулярные полеты из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре (аэропорт Хурба), первый рейс был выполнен во вторник, сообщается на сайте аэропорта Владивостока.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю (по вторникам и четвергам) на самолетах DHC8-400. Время в полете составит около двух часов.

"Аврора" выполняет регулярные рейсы по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Токио. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Читу, Улан-Удэ, Анадырь, Советскую Гавань.

Аврора Владивосток Комсомольск-на-Амуре

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