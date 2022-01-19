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МИД РФ объявил, что Поклонская не станет послом в Кабо-Верде

МИД РФ объявил, что Поклонская не станет послом в Кабо-Верде
Наталья Поклонская
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская по личным причинам не станет послом России в Кабо-Верде, подтвердили в МИД РФ.

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", - заявили в российском дипведомстве.

13 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

Наталья Поклонская несколько лет была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны - переходного периода перед присоединением полуострова к России. В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку "Единой России". Сначала планировала баллотироваться в новый созыв, но потом отказалась.

В июне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Поклонская "учит один из иностранных языков" и "демонстрирует желание действительно стать профессионалом во внешней политике".

МИД РФ Наталья Поклонская Кабо-Верде

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