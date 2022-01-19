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Песков назвал коммерческим вопросом требование "Газпрома" к Молдавии об оплате газа

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали коммерческим вопросом предупреждение "Газпромом" Молдавии о возможности прекращения поставок из-за долга.

Просьба прокомментировать это заявление прозвучала от журналистов в среду в ходе их общения с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

"У "Газпрома" есть договорные обязательства с покупателями газа. Есть определённые суммы, которые нужно выплачивать, и, разумеется, "Газпром" как компания должен продавать товар и получать за это деньги. Он не может отдавать товар бесплатно. Поэтому это, скорее, коммерческий вопрос, и здесь мы рекомендовали бы справиться в самом "Газпроме", как обстоят сейчас дела", - сказал Песков.

У него уточнили, не считают ли в Кремле, что этот вопрос вышел за рамки чисто коммерческих договорённостей. "Нет. Абсолютно. Поставляется газ, он должен оплачиваться. То есть здесь нет двойного дна никакого", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что "Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате аванса за январь. Таким образом российская компания отказала Молдавии в предоставлении отсрочки до 1 или до 20 февраля, о которой та просила.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Согласно договору, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Задолженность почти в $75 млн образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаз".

Дмитрий Песков Молдавия Газпром

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