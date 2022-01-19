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Кремль не согласовал назначение нового посла в Кабо-Верде

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Кремле пока не знают, кто сменит Наталью Поклонскую в должностит российского посла в Кабо-Верде. Поклонская 19 января сообщила, что откажется от должности по личным причинам.

"Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались. А почему - речь же идет о личных обстоятельствах", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в этот же день российский МИД сообщил, что Поклонская на Кабо-Верде не поедет, поскольку у нее "изменились личные обстоятельства".

Владимир Путин назначил Поклонскую послом 13 октября 2021 года. До этого Поклонская прошла обучение в Дипломатической академии МИД России. 18 января она сообщила в инстаграме, что завершила обучение в магистратуре академии.

Наталья Поклонская несколько лет была прокурором Крыма. В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку "Единой России" и планировала выдвигаться в Думу следующего созыва, но затем отказалась от этого намерения.

Наталья Поклонская Кабо-Верде Крым Госдума МИД Дмитрий Песков

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