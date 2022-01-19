Мосгорсуд 24 января проверит законность меры пресечения для депутата Рашкина

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 24 января рассмотрит жалобу защиты депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на избранную для него меру пресечения по делу о незаконной охоте на лося. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Басманный суд 13 января оставил Рашкина на свободе под запрет определенных действий. Политику запретили посещать охотничьи угодья, выходить из дома по ночам без разрешения следствия, пользоваться всеми средствами связи, включая почту, и общаться с другими фигурантами и свидетелями дела.

Рашкин собирался обжаловать это решение "в части возможности исполнять обязанности депутата Госдумы, использования интернета и телефонных звонков". Политик считает, что должен участвовать в заседаниях парламента и работать с корреспонденцией.

Рашкина задержали в ночь на 29 октября в охотничьем угодье в Саратовской области. В его машине была разделанная туша лося. От медицинского освидетельствования на алкоголь депутат на месте отказался, в связи с чем 28 декабря был оштрафован мировым судом.

Коммунисту вменили незаконную охоту, поскольку у него не было разрешения на добычу лося в регионе. Он вины не признает. Сначала он говорил, что нашел тушу и хотел везти ее в полицию. Затем он признал, что охотился по приглашению друзей, но не знал, что у них не было разрешения. Он выражал готовность компенсировать региону потерю животного, купив в питомнике лосиху и выпустив в лес.

Депутаты Госдумы 29 ноября по представлению Генпрокуратуры разрешили уголовное преследование Рашкина, сняв с него часть депутатской неприкосновенности.