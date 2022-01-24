Рашкину оставили в силе запрет действий по делу об убийстве лося

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным избрание меры пресечения в виде запрета действий депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину по резонансному уголовному делу об убийстве лося.

"Постановление Басманного суда Москвы от 13 декабря 2021 года об избрании в отношении Рашкина меры пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 13 февраля 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба в защиту Рашкина – без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник.

Ранее Басманный суд по ходатайству следствия запретил Рашкину: посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00.

Депутат заявлял, что намерен обжаловать решение суда "в части возможности исполнять обязанности депутата Госдумы, использования интернета и телефонных звонков". По утверждению Рашкина, он должен участвовать в заседаниях парламента, а на исполнении у него находятся сотни писем.

Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте. Вину он не признает.

Инцидент, фигурантом которого стал Рашкин, а жертвой – лось, произошел в ночь на 29 октября прошлого года на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области.

Следствие установило, что Рашкин, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося, который был убит и разделан.

Кроме того, Рашкин отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем ему грозит административная ответственность за пьяную езду.

Рашкин изначально утверждал, что нашел тушу животного, однако затем публично признал факт охоты, на которую, по словам парламентария, его пригласили друзья. При этом депутат настаивает, что не знал об отсутствии разрешений. Депутат также заявил, что готов возместить материальный ущерб за убитого лося и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

Официальные лица КПРФ заявляли, что преследование Рашкина может быть политически мотивировано.

Госдума 29 ноября по представлению Генеральной прокуратуры дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения в его отношении уголовного дела и избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий.