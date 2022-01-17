Власти РФ пока не планируют вводить федеральный локдаун из-за "омикрона"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти РФ пока не рассматривают вариант введения локдауна из-за роста заболеваемости коронавирусом, вызванного штаммом "омикрон", ограничения возможны на региональном уровне в случае роста госпитализаций, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

"Общефедеральный локдаун вводить не планируется. Регионы будут сами принимать решение о введении ограничительных мер, исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник "Интерфакса" сказал, что "заболеваемость коронавирусом в РФ растет и довольно резко". По его словам, согласно математическим расчетам, к примеру, в Москве к концу недели число заболевших COVID-19 может приблизиться к 10 тысячам в сутки, а через неделю вырастет до 20 тысяч.

При этом введение ограничительных мер возможно на региональном уровне в случае роста тяжелых больных, утверждает собеседник агентства. "Пока уровень госпитализаций не является критичным. Система здравоохранения на данном этапе справляется", - указал он.

"В частности, в Москве, которая первой приняла на себя удар "омикрона", на данный момент жестких ограничений не планируется. Тем не менее это возможно, если число госпитализаций приблизится к двум тысячам в сутки. Сегодня в столичные больницы было доставлено 736 пациентов", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что по итогам нерабочих дней в ноябре прошлого года, одной из наиболее эффективных мер в борьбе с коронавирусом стало продление школьных каникул, поскольку это "позволило разорвать цепочки передачи заболевания среди детей и предотвратить передачу заболевания взрослым". "В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки регионы смогут принять соответствующие решения", - сказал собеседник агентства.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в РФ

В России с 13 января начался резкий рост заболеваемости COVID-19, по данным на 17 января в стране было выявлено 30 726 случаев, тогда как 12 января сообщалось о 17 946 случаях. Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, такой прирост вызван штаммом "омикрон", который имеет способность намного быстрее распространяться, поэтому в короткое время он может вытеснить доминирующий сейчас в России вариант коронавируса "дельта".

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что при неблагоприятном развитии ситуации число заболевших "омикроном" в РФ может достигать более 100 тыс. случаев в сутки.

Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице "с каждым днем осложняется в связи с тем, что "омикрон" начинает доминировать в доле заболевших", у более чем половины инфицированных в Москве выявлен новый штамм. По данным оперативного штаба, в Москве 17 января было выявлено 7529 новых случаев COVID-19.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 12 января, сообщал, что власти столицы могут ввести новые ограничения из-за "омикрон"-штамма коронавируса в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения, решение будет приниматься исходя из числа госпитализаций и уровня заболеваемости. Говоря о мерах, которые могут быть введены, Ефимов сообщил, что "пока об этом говорить преждевременно".