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В Петербурге появилась "тепловая карта" жалоб на проблемы с вывозом мусора

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Петербургский Закс разместил на официальном сайте "тепловую карту" территорий, где наблюдаются проблемы с вывозом твердых бытовых отходов. Об эсообщает пресс-служба парламента в понедельник.

Соответствующий раздел сайта называется "Карта обращений по вопросам содержания площадок накопления коммунальных отходов", пока он работает в тестовом режиме.

Карту поручил разработать спикер Александр Бельский. Ее создали на основе мониторинга обращений граждан в комитет по природопользованию и на портал "Наш Санкт-Петербург".

Бельский рассчитывает, что карта поможет следить за динамикой ситуации. На текущий момент, судя по карте, самые серьезные проблемы наблюдаются на правой стороне Невы – территории, обслуживаемой компанией "Эколенд": красным цветом подсвечены зоны исторических районов Пискаревки, Удельной, Сосновки, Новой и Старой Деревни, Торфяного, Озера Долгого, а также Веселого Поселка.

В конце прошлой недели власти Петербурга сообщали, что ситуация с уборкой мусора в городе стабилизировалась, а количество жалоб сокращается. Лидером по их числу является Калининский район.

Генеральный директор "Невского экологического оператора", который контролирует вывоз мусора в Петербурге с 1 января 2022 года, Екатерина Горшкова ранее сообщала, что заявку на вывоз отходов в "проблемных" районах подавал крупный подрядчик "Автопарк № 6 "Спецтранс", но ему было отказано из-за проблем с документами, а лот выиграл "Эколенд", который ранее не работал в этих районах и не знает маршрутов.

Как сообщалось, Российский экологический оператор (РЭО) в начале января отметил низкий уровень подготовки Петербурга к переходу на новую систему вывоза мусора. По данным РЭО, не был уточнен реестр контейнерных площадок, визуально не проанализированы контейнеры, не хватает специализированной техники.

Петербург

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