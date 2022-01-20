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Путин наградил первого президента Татарстана орденом Андрея Первозванного

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поздравил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева с 85-летием и наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает сайт Кремля.

Он получил эту награду "за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность".

В поздравительной телеграмме Путин отметил "исключительные профессиональные и человеческие качества" Шаймиева, "мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог".

Он напомнил, что юбиляр руководил регионом "в переломную эпоху", не боясь трудностей и показывая "пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных, острых проблем".

Шаймиев руководил Татарстаном с 12 июня 1991 года по 25 марта 2010 года. Он - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". и Герой Труда Российской Федерации.

Минтимер Шаймиев Владимир Путин Татарстан

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