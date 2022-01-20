Суд в Калининграде рассмотрит коллективный иск об отмене QR-кодов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Калининградский областной суд подан групповой иск к правительству региона о правомерности введения режима QR-кодов, сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат со стороны заявителей Максим Булка.

"В этом заявлении истцы просят суд признать незаконными отдельные пункты постановления регионального правительства № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности", - сказал адвокат.

В иске говорится, что граждане должны предъявлять при посещении ряда общественных мест QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или актуальный ПЦР-тест. "В иске отмечается, что эти требования противоречат нормам федерального законодательства и Конституции РФ", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, коллективный иск подан от группы единомышленников, которые самостоятельно объединились через социальные сети, личные связи и знакомства. Социальный срез группы разнообразен: там есть представители всех возрастных и социальных групп населения, политических партий и даже целые семьи.

"Предваряя этот иск, люди провели активную переписку с региональными властями и управлением областного Роспотребнадзора. Эти бумаги также представлены в суд. Рассмотрение иска назначено на 18 февраля", - заключил адвокат.

В Калининградской области режим пропуска граждан в определенные общественные места был введен 16 октября 2020 года. К настоящему моменту его действие определено до 1 февраля.